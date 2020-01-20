«Левада-центр»: большинство россиян признали наличие в стране политических заключенных

Правозащитный центр «Мемориал» в конце 2019 года признал политическими заключенными 63 человека
Почти две трети россиян считают, что в стране есть политические заключенные. Это следует из исследования «Левада-центра».
«63% считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни», — пишет газета «Ведомости». Отмечается, что показатель достиг исторического максимума с 2004 года. В 2018 году наличие политзаключенных признавали 50% опрошенных россиян.
Согласно исследованию, сейчас свободными людьми в обществе себя ощущают 68% респондентов. А 32% опрошенных заявили о личной несвободе. Издание со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал» уточняет, что в конце 2019 года было 63 политзаключенных.