Кремлевский журналист рассказал, почему Путин не стал окунаться в прорубь

В этом году президент России Владимир Путин не стал окунаться в прорубь на Крещение, так как погода была слишком теплой. Об этом в своем telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Владимир Путин из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега не стал в этом году принимать участие», — написал он. Крещенские купания прошли по всей России 19 января. В этот день российский лидер приехал в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Также он провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В 2019 году Путин окунался в прорубь, передает портал «Утро.ру». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что президент окунается в прорубь на Крещение уже на протяжении нескольких лет. Сейчас Путину 67 лет.