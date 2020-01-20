19 января 2020

Кремлевский журналист рассказал, почему Путин не стал окунаться в прорубь

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин , портрет, путин владимир
Владимир Путин несколько лет подряд участвовал в Крещенских купанияхФото: Официальный сайт Президента РФ

В этом году президент России Владимир Путин не стал окунаться в прорубь на Крещение, так как погода была слишком теплой. Об этом в своем telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Владимир Путин из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега не стал в этом году принимать участие», — написал он. Крещенские купания прошли по всей России 19 января. В этот день российский лидер приехал в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Также он провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В 2019 году Путин окунался в прорубь, передает портал «Утро.ру». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что президент окунается в прорубь на Крещение уже на протяжении нескольких лет. Сейчас Путину 67 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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