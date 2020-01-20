Раскрыты первые данные о постояльцах гостиницы, которых обварило кипятком

Трое пермяков с термическими ожогами госпитализированы из-за прорыва трубы в отеле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Гибель людей в пермском хостеле

Опубликован список пострадавших в результате прорыва трубы с горячей водой в пермской гостинице. Три человека госпитализированы с ожогами в состоянии средней тяжести, информирует станция скорой помощи Перми.

«Госпитализация: мужчина, 28 лет, термические ожоги кистей, ног; мужчина, 35 лет, термические ожоги ног; женщина, 33 года, термические ожоги кистей, ног, поясничной области. Все госпитализированы в ожоговый центр» — уточняет городская станция скорой помощи. Все пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр в ГБ им Гринберга. Еще три человека (двое спасателей и администратор гостиницы) от госпитализации отказались.

В результате прорыва трубы горячего водоснабжения в частном отеле Перми «Карамель» рано утром 20 января погибло пять человек. По информации источника МЧС по Пермскому краю, на момент ЧП в отеле находилось 9 человек, в том числе администратор гостиницы. Личности погибших сейчас устанавливаются. Гостиница, где произошло происшествие, расположена в подвальном помещении на улице Советской Армии, 21.