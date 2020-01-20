Пермский хостел, где люди погибли в кипятке, собирались закрыть через месяц

Источник: МЧС выдавало предписание владельцам хостела — освободить помещение до 20 февраля 2020 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Гибель людей в пермском хостеле

Пермский хостел «Карамель», где ночью 20 января погибло пять человек, должны были закрыть через месяц. Об этом «URA.RU» рассказал источник в силовых структурах. Он пояснил, что отель работал легально и его в 2019 году проверяли сотрудники МЧС.

«Хостел работал законно. Его в феврале 2019 года проверяли сотрудники МЧС и выдали предписание — освободить помещение до 20 февраля 2020 года. Не успели закрыться», — пояснил «URA.RU» инсайдер. Он уточнил, что предписание о прекращении такой деятельности в помещении сотрудники МЧС выдали из-за многочисленных нарушений безопасности.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили «URA.RU», что не могут комментировать данную информацию, поскольку сотрудники следственного комитета проводят свою проверку. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю пояснили «URA.RU», что не готовы пока прокомментировать информацию о закрытии хостела.

«URA.RU» рассказывало, что около трех часов ночи 20 января в хостеле на ул. Советской Армии, 21 прорвало транзитную тепловую трубу. Помещения мини-отеля залил кипяток, погибло пять человек, трое — госпитализированы.