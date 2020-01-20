Свердловский губернатор встретится с крупным банкиром и примет опального ректора

В графике встреч Евгения Куйвашева также министр и два мэра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву предстоит рабочая неделя в регионе. У него запланированы встречи с главой уральского управления Банка России Рустэмом Мардановым и главой регионального министерства строительства Михаилом Волковым, следует из графика главы региона.

В среду губернатор проведет совещание по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» с генеральным директором Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, а в четверг, помимо традиционного заседания правительства, примет главу Ирбита Николая Юдина и мэра Кушвы Михаила Слепухина.

Вручение премий преподавателям вузов состоится в пятницу — в этот же день Евгений Куйвашев встретится с ректором УрГЭУ Яковом Силиным, который в 2019 году оказался в центре скандалов из-за подозрений в исключении из вуза геев и студентов, переболевших гепатитом Б.

В субботу глава региона посетит открытие полуфинала конкурса «Лидеры России», который состоится в отеле Хаятт.