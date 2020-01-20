В Арктике нашли следы древнего народа из ямальской мифологии

В Арктике ученые нашли предметы быта древнего народа, предположительно сихиртя Фото: pixabay.com

Красноярские археологи сделали серию находок на полуострове Таймыре, которые могут свидетельствовать о существовании древнего народа — сихиртя. В мифологии северных народов, в том числе ямальцев, эта загадочная цивилизация некогда существовала в Арктике.

«Это самые восточные памятники западных культур, которые были распространены на Ямале, вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана, и которые связывают с легендарными сихиртя», — приводит слова директора «Красноярской геоархеологии» Данила Лысенко ТАСС. Ученый также уточнил, что сведения о сихиртя содержатся в приданиях ненцев.

В бухте Макарова, где проходили раскопки, археологи обнаружили постройку и очень много орудий труда, в том числе из бивня мамонта. Там же, по словам Лысенко, есть и древнее святилище, где приносились в жертву лапы и головы медведей и других животных — обряд который ненцы, видимо, переняли у сихиртя.

В нененцкой мифологии сихиртя показаны как маленькие люди со светлыми волосами, которые живут под землей, ездят на собаках, а на поверхность выходят только ночью. Двери в их дома обозначены бивнем мамонта.