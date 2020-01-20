«Аэрофлот», потерявший собаку пермячки по пути в Берлин, объяснил, кто в этом виноват

В «Аэрофлоте» заявили, что переносом животных в транзитных аэропортах занимаются наземные службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пес Марвел, который вместе с хозяйкой Анастасией Штейн летел из Перми в Берлин, был оставлен в Москве по вине наземных служб аэропорта Шереметьево, заявили в соцсетях представители «Аэрофлота». После этого женщина создала петицию и требует изменить правила перевозки животных.

«Наши рейсы в Шереметьево обслуживают наземные службы аэропорта. Их специалисты, в том числе, отвечают за доставку переносок с домашними животным при стыковке рейсов в Москве. <…> Мы выясняем обстоятельства и причины, по которым Марвел улетел в Берлин лишь следующим рейсом», — ответили хозяйке представители авиакомпании в социальных сетях.

«Требуем смены статуса животных во время перелета с „Багаж“ на „Пассажир с особыми нуждами“ в соответствии с международными стандартами IATA (LAR) (в дословном переводе — правила обращения с живыми существами)», — сказано в тексте петиции на сайте change.org. За сутки хозяйку Марвела поддержало почти 200 человек.

14 января пермячка Анастасия Штейн, которая проживает в Германии, летела из столицы Прикамья в Берлин со стыковкой в Москве вместе со своим псом Марвелом. Она сдала его в багаж в Перми, но оказалось, что собаку почему-то оставили в Москве. Когда следующим рейсом Марвела доставили хозяйке, то пес был голоден и обезвожен.

Штейн пояснила, что ежегодно летает с Марвелом из Перми в Германию и обратно. При этом после каждого второго перелета клетка, в которой перевозят пса, ломается. «Часто у перевозки ломают колеса и тогда собака болтается весь полет на оставшихся 3 колесах. Дважды перевозку сломали настолько, что она не подлежала восстановлению, но компенсацию Аэрофлот так и не выплатил», — уточнила Штейн.