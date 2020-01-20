Пресс-секретарь Роскомнадзора лишился должности

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский покинул свой пост. Ему уже нашли замену, сообщается на сайте ведомства.
«20 января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена. Ранее эту должность занимал Вадим Ампелонский», — сказано в сообщении Роскомнадзора. Отмечается, что Прохорова будет отвечать за взаимодействие со СМИ.
Основной задачей нового представителя ведомства станет объективное информирование заинтересованных в работе Роскомнадзора лиц. Также ей поставили цель повысить прозрачность Роскомнадзора.
Ампелонский окончил факультет журналистики Военного университета министерства обороны России в 2004 году. С октября 2013 году он занимал должность пресс-секретаря Роскомнадзора. В октябре 2017 года Ампелонского отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупным размере. В декабре 2018 года Следственный комитет за отсутствием состава преступления прекратил уголовное дело в отношении пресс-секретаря ведомства.
Прохорова в разные годы занимала должность директора по внешним коммуникациям, также работала в подразделении управленческого консалтинга группы компаний «Регион», позднее занимала должность директора по внешним и внутренним коммуникациям АО «РЕ-КОН».