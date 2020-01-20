Помощник челябинского омбудсмена собирает подписи за его отставку

Пока за отставку Антона Шарпилова высказалось десять общественников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа общественных помощников уполномоченного по правам человека в Челябинской области объявила сбор подписей за отставку действующего омбудсмена Антона Шарпилова. Об этом сообщил «URA.RU» лидер инициативной группы, глава правления правозащитной организации «В защиту прав граждан» Виктор Карлов.

«Считаю, что назначение на эту должность 30-летнего человека без соответствующей юридической и правозащитной подготовки — большая ошибка губернатора и Заксобрания области, — заявил „URA.RU“ Карлов, порядка десяти лет работавший общественным помощником региональных омбудсменов. — Возможно, Шарпилов обладает великолепными личными качествами, но он не подходит для этой работы. Продолжающийся семейный скандал также делает невозможным его деятельность в этом качестве — эта история предполагает либо отставку, либо приостановку полномочий».

По словам Карлова, он намерен собрать до 100 подписей общественных помощников и гражданских активистов, чтобы передать их спикеру Закосбрания Владимиру Мякушу. На данный момент ему удалось получить автографы десяти человек. Шарпилов на момент подготовки новости проводил совещание и не смог дать комментарий «URA.RU».

Сейчас региональный омбудсмен судится с бывшей супругой из-за детей. После развода они остались с отцом. Суд первой инстанции определил постоянное место жительства детей с омбудсменом. Когда женщина вернулась в Челябинск, то, по ее словам, Шарпилов препятствовал ее встречам с сыном и дочерью. Экс-супруга подала апелляцию на решение суда, заседание состоится 23 января.