На Ямале женщина два года пытается вернуть десятки тысяч рублей за выпавшие из кольца бриллианты

Суд отказал в исковом заявлении жительнице Муравленко, безуспешно пытающейся вернуть деньги за купленное ювелирное украшение. По словам женщины, золотое кольцо с бриллиантами за 78 тысяч она приобрела два года назад в магазине «16 карат», однако через некоторое время два камня из шести выпали из украшения.
В разговоре с «URA.RU» покупательница рассказала, что кольцо было приобретено в ноябре 2017 года, а в 2019 году был обнаружен дефект: камни начали выпадать. «Мы обратились в магазин, но там отказались вернуть деньги, — сообщила собеседница. — После этого мы обратились в суд».
Результаты судебной экспертизы изделия и ответ производителя о возможности заводского брака позволили суду встать на сторону ответчика. Однако сдаваться ямальчанка не собирается: как только судебное решение будет на руках, она намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.
Сеть магазинов «16 карат» тем временем собирается взыскать судебные издержки с проигравшей стороны. «Судебная экспертиза показала, что дефект изделия носит эксплуатационный характер. При каких обстоятельствах был получен дефект, выяснить не удалось», — рассказали корреспонденту «URA.RU» представители ювелирной сети.
Собеседники в торговой сети пояснили: истец пытался вернуть ювелирное изделие уже после того, как истек гарантийный срок, магазин предлагал решить спор во внесудебном порядке, но покупателя это не устроило. Представители магазина также заявили, что, если проигравшая сторона продолжит распространять недостоверную информацию, порочащую продавца, экспертов и производителя, они готовы подать заявление о возбуждении уголовного дела.