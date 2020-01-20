Миллиардер Олег Дерипаска завел свой telegram-канал. Подлинность канала подтвердила представитель бизнесмена.
В своем первом посте бизнесмен написал, что за жизнью в Telegram следит уже давно, но из любопытства решил завести свой канал, чтобы сформулировать собственное мнение об актуальных событиях и получить обратную связь. «В общем, Незыгарь (telegram-канал, где публикуются инсайды из первых кабинетов страны — прим. ред.), подвинься», — написал Дерипаска. При этом миллиардер признался, что вести канал ему частично поможет его пресс-служба, однако опубликованные мысли и истории будут принадлежать исключительно самому владельцу.
Второй пост Дерипаски посвящен Всемирному экономическому форуму в Давосе. «Ряд медиа уже успели сообщить о моих планах посетить форум в этом году, поэтому здесь и сейчас лишь остается подтвердить эту информацию», — написал бизнесмен.
Ранее стало известно, что Олег Дерипаска занял первую строчку рейтинга обедневших миллиардеров десятилетия по версии Forbes, передает телеканал 360.