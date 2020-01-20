Пятиклассника избили возле школы Фото: скриншот с видео

Подростки сняли на видео избиение школьника во дворе школы №2 Ивделя (Свердловская область). Запись выложена в группе «Подслушано Ивдель NEW» во «ВКонтакте». Выяснилось, что избивали мальчика одноклассники.

Как рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах, пострадавший мальчик гиперактивен. «Он часто создает конфликтные ситуации, мешает одноклассникам. В данном случае конфликт развивался на протяжении нескольких перемен, когда дети отказались с ним играть. В конце концов после уроков [школьники] встретились во дворе. Сначала дрались один на один, потом присоединились другие. Старшие ученики пытались их разнимать. Даже на записи видно, как один старшеклассник пытается его поднять, а в этот момент подбегает мальчик и пинает его», — рассказал инсайдер.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — заявил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Директор ивдельской школы №2 Татьяна Силкина сказала корреспонденту «URA.RU», что она не может комментировать произошедшее, поскольку идет расследование.