«URA.RU» узнало, как мигранты обходят запрет губернатора Моора

После публикации «URA.RU» инсайда о том, как мигранты в Тюмени обходят запрет губернатора Александра Моора на работу в такси, придумывая разные схемы, в редакцию обратился пассажир, который подтвердил информацию источников агентства. По его словам, последняя поездка с водителем, который не говорил по-русски, была у него несколько дней назад.
«Я заказываю такси через одно популярное приложение. Мне была назначена одна машина, а по факту приехала другая. Заднее окно заклеено клеенкой, водитель по-русски вообще не говорит. Пришлось ехать, поскольку очень спешил. Но услугами этого таксопарка больше не пользуюсь», — рассказал собеседник агентству на условиях анонимности.
Оперативно связаться с представителями крупных агрегаторов, которые работают в Тюмени, не удалось. Туда были направлены информационные запросы.
Ранее «URA.RU» писало о том, что мигранты отреагировали на указ губернатора Моора, которым он запретил некоторым категориям иностранцев работать в такси на территории региона. Водители-нелегалы разработали целую схему, по которой покупают данные российских водителей, а затем регистрируются в системе агрегаторов под чужими именами.