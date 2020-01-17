Тюменские инсайды

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Отставка кабинета министров России заставила нервничать областных чиновников: изменения в федеральной власти зачастую несут за собой перемены в региональных элитах. Но в Тюменской области назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра стало поводом сесть за праздничный стол. Праздник может быть и у губернатора Александра Моора — если геологи сделают ему дорогой подарок. Кроме того, в свежем выпуске «Инсайдов»: продолжение карьеры экс-первого замгубернатора Натальи Шевчик, месть осужденного чиновника и хитрые мигранты, обошедшие указ главы региона.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Назначение нового премьера в Тюмени отметили застольем

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рассказывают, что назначение главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра России очень обрадовало армянскую диаспору Тюменской области. Не секрет, что у нового главы правительства мать — армянка. «Как говорят в диаспоре, армян наполовину не бывает, поэтому представители этой национальности в Тюмени устроили чуть ли не праздник с застольем», — рассказывают инсайдеры.

В правительстве области занервничали после отставки Медведева

Говорят, что в Желтом доме возникла нервозная обстановка после отставки кабинета министров России. Некоторые чиновники всерьез опасаются того, что экс-губернатор (а ныне глава Минстроя РФ) Владимир Якушев не получит портфеля в новом составе правительства страны, и будет вынужден вернуться в Тюмень. Да не один, а со своей командой. Что приведет к переделу постов в областном правительстве. «Впрочем, глава региона Александр Моор уверен, что Якушев останется министром и не дает паниковать своим подчиненным», — утверждают источники «URA.RU».

Геологи могут преподнести губернатору дорогой подарок

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители тюменского Заболотья — района, отрезанного от «большой земли» болотами — рассказывают, что в последнее время в их непроходимых местах все чаще стали встречаться геологи. Специалистов заметили и в Тобольском, и Вагайском районах Тюменской области. По слухам, под болотами может скрываться очень богатое месторождение нефти, сопоставимое с лучшими месторождениями Югры — подтверждение этому и ищут ученые. «Такое открытие могло бы стать лучшим подарком для губернатора Александра Моора. И денег бы в казну добавило, и помогло бы избавиться от стереотипа, что ХМАО кормит Тюмень», — рассуждают собеседники агентства.

Бывшая замгубернатора может занять пост в правительстве РФ

В кулуарах правительства Тюменской области активно обсуждают, по какому пути пойдет развитие карьеры ушедшей с поста первого замгубернатора Натальи Шевчик. «Ходит информация, что после отставки правительства из министерства здравоохранения уйдет Вероника Скворцова со своей командой. И якобы первым замминистра здравоохранения рассматривают Наталью Шевчик. Однако сама она не горит желанием переезжать в Москву», — отмечает источник.

Глава Общественной палаты — самый влияющий на Конституцию человек

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Поговаривают, что глава Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев последние два дня ходит с высоко поднятой головой. Еще бы — его ученик, ректор ТюмГУ Валерий Фальков вошел в состав рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. И это уже не первый случай — в разработке первого варианта Конституции 1993 года участвовал депутат облдумы Владимир Ульянов, тоже учившийся у Чеботарева. «Учитывая, что перспектив в политике у главы палаты не осталось, приходится довольствоваться тем, что хоть учеников достойных вырастил», — перешептываются сплетники.

Тюменскому управленцу помогли связи в Москве

Ходят слухи, что глава ТюмГУ Валерий Фальков оказался в рабочей группе по созданию поправок к Конституции России благодаря продолжительному сотрудничеству с ректором Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым. «Михаил Мишустин является инициатором создания и научным руководителем института налогового менеджмента в ВШЭ. Считается, что ректор является близким к нему человеком. Говорят, что именно он порекомендовал новому премьеру главу ТюмГУ как отличного юриста, и Мишустин оказал протекцию», — сообщает инсайдер. Ранее «URA.RU» сообщало, что Валерий Фальков стал одним из 75 участников группы, которые будут работать над внесением поправок в главный документ страны.

Ректору ТюмГУ прочат высокую должность

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Поговаривают, что главу ТюмГУ Валерия Фалькова после участия в рабочей группе по внесению поправок в Конституцию России ожидает серьезный карьерный рост. «Ходит такая информация, что ректору тюменского вуза могут предложить возглавить Московскую школу управления „Сколково“. Все ступени его карьерной лестницы ведут именно в этом направлении», — сообщают слухачи.

Тюменские единороссы готовятся к захвату облдумы

В курилках тюменской облдумы обсуждают, что местное отделение партии «Единой России» воспряло духом после отставки Дмитрия Медведева с поста премьер-министра РФ. «Единороссы уверены, что негатив партии рос из-за негатива в адрес премьера, а теперь имя Медведева будет обеляться, а рейтинг ЕР наконец начнет расти. И если неделю назад тюменское отделение готовилось к тому, что часть мандатов на выборах 2021 года уйдет конкурентам, то сейчас они строят планы по наращиванию мест в региональном парламенте», — отмечает инсайдер.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Новый глава полиции перестраивает внутреннюю работу

Поговаривают, что новый начальник тюменской полиции Леонид Коломиец, представленный подчиненным 14 января, начал с перестройки внутренней работы ведомства. «Новый глава запросил отчетность не только по традиционным показателям, к которым уже все привыкли — но и по ряду новых. Сотрудники в срочном порядке переформировывают свои доклады», — передает инсайдер. В целом назначение в ведомстве восприняли спокойно, пока новый глава демонстрирует подчеркнутую сдержанность.

Глава района отомстил за своего осужденного предшественника

Почти незамеченным прошел перевод Любови Поляковой с должности замглавы Ярковского района на аналогичный пост в Заводоуковском городском округе. По слухам, это не простая ротация кадров. Якобы Полякова чересчур активно сотрудничала со следствием по делу экс-главы муниципалитета Евгения Щукина, осужденного на три года колонии за превышение полномочий. «Поэтому новый руководитель Ярковского района Евгений Золотухин поспешил избавиться от потенциально опасного подчиненного», — говорят слухмейкеры

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Возвращение чиновника из колонии может спровоцировать волну конфликтов

По информации источников, велика вероятность, что бывшего чиновника Евгения Щукина освободят из колонии уже в мае — он якобы подпадет под амнистию, приуроченную к 75-летию к Победе в Великой Отечественной войне. «Говорят, что у экс-главы Ярковского района накопилось немало обид на тех, кто его сдал. А кроме обид еще и компромата. Так что ждем череды конфликтов и разоблачений», — предвкушают слухачи.

Мигранты разработали систему, как обойти указ Моора

Говорят, что мигранты, которым губернатор Моор с 1 января запретил заниматься пассажироперевозками в Тюменской области, разработали схему, чтобы запрет обойти. По сообщению инсайдера «URA.RU», мигранты за символическую плату нанимают для регистрации в системе агрегатора такси русских водителей и продолжают работать под чужим именем. «Мигранты платят отечественным водителям одну-две тысячи рублей, эти деньги в такси они отбивают за одну смену. Ну, а вот кто, например, в случае ДТП будет нести ответственность?» — задаются вопросом собеседники агентства.

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