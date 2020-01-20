Сбор средств на самое дорогое в мире лекарство для малыша с Урала может изменить закон в России

Одним из инициаторов выступил свердловский биатлонист Сергей Чепиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге общественники намерены подготовить законопроект, который урегулирует социальные гарантии в медицинском обеспечении граждан с редкими заболеваниями. На идею активистов натолкнула история четырехмесячной Ани Новожиловой, которая нуждается в самом дорогом в мире лекарстве за 160 млн рублей.

«Мы уже создали рабочую группу. Будем привлекать экспертов в сфере медицины. Планируем связаться с президентом НИИ неотложной детской хирургии Леонидом Рошалем. Будем стараться, чтобы в весеннюю сессию в Госдуме РФ закон был принят. Болезнь Ани Новожиловой — не единичный случай. Таких людей около тысячи в России и около 40 в Свердловской области. Лекарство необходимо каждому», — пояснила «URA.RU» активистка Анастасия Трошина.

В инициативную группу вошли общественники из Екатеринбурга, представители благотворительного центра «Радуга», биатлонист и депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков. «Мы договорились о встрече на следующей неделе с семьей Новожиловых. По их вопросу я переговорил с коллегой, членом комитета Госдумы по охране здоровья Александром Петровым», — пояснил Чепиков.

У четырехмесячной девочки редкая болезнь — спинальная мышечная атрофия (СМА), при которой дети часто не доживают до двух лет. Диагноз поставили врачи-генетики в конце 2019 года. Самым эффективным считается лекарство Zolgensma стоимостью 2,1 млн долларов. Сейчас собрано 15 млн рублей.

В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что «за помощью в приобретении данного препарата никто не обращался». В отделении паллиативной помощи детям ОДКБ журналисту «URA.RU» обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Помочь четырехмесячной Ане может каждый. «URA.RU» публикует реквизиты для помощи: