19 января 2020
18 января 2020
17 января 2020

В Перми задержали владельца хостела, где в кипятке погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, следственный комитет, челябинская область, шеврон следственного комитета
В Следственном комитете информацию о задержании владельца хостела пока не подтвердилиФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Гибель людей в пермском хостеле

Владелец пермского хостела, где в кипятке погибли пять человек, задержан. Сообщается, что владелец мини-отеля был задержан при попытке сбежать, однако официального подтверждения этой информации нет.

Как пишет Life, после трагедии владелец гостиницы «Карамель» Сергей Щербаков оперативно улетел в Москву. На допрос в СКР вызвали его супругу, а также отца и компаньона — Анатолия Щербакова, который и был задержан. Сообщается, что помимо сети хостелов «Карамель» семье Щербаковых также принадлежит центр отдыха «Фараон».

Гостевые комнаты в мини-отеле были расположены в подвальных помещениях без окон — это является прямым нарушением правила безопасности. Также МЧС выявили еще 19 нарушений. При этом, по данным СМИ, гостиницу «Карамель» затапливало неоднократно, но это происходило, когда в мини-отеле не было посетителей. Как стало известно «URA.RU», в 2019 году хостел проверяли сотрудники МЧС и выдали предписание освободить помещение до февраля из-за многочисленных нарушений безопасности.

Получить оперативный комментарий, подтверждающий задержание владельца хостела, в Следственном комитете по Пермскому краю «URA.RU» не удалось.

Ранее в Перми залило кипятком мини-отель, расположенный в подвале дома. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще пятеро постояльцев гостиницы получили сильные ожоги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...