В Перми задержали владельца хостела, где в кипятке погибли люди

Владелец пермского хостела, где в кипятке погибли пять человек, задержан. Сообщается, что владелец мини-отеля был задержан при попытке сбежать, однако официального подтверждения этой информации нет.
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Гостевые комнаты в мини-отеле были расположены в подвальных помещениях без окон — это является прямым нарушением правила безопасности. Также МЧС выявили еще 19 нарушений. При этом, по данным СМИ, гостиницу «Карамель» затапливало неоднократно, но это происходило, когда в мини-отеле не было посетителей. Как стало известно «URA.RU», в 2019 году хостел проверяли сотрудники МЧС и выдали предписание освободить помещение до февраля из-за многочисленных нарушений безопасности.
Получить оперативный комментарий, подтверждающий задержание владельца хостела, в Следственном комитете по Пермскому краю «URA.RU» не удалось.
Ранее в Перми залило кипятком мини-отель, расположенный в подвале дома. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще пятеро постояльцев гостиницы получили сильные ожоги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.