Среди погибших в пермском хостеле, где люди обварились насмерть, есть ребенок

В пермском отеле из-за прорыва трубы погиб ребенок Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Гибель людей в пермском хостеле

В числе погибших в результате прорыва трубы отопления в пермском отеле «Карамель» оказался несовершеннолетний. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«В результате инцидента погибло пять человек, в том числе, один ребенок», — сказали в краевом минздраве. Там уточнили также, что следственное управление СКР по Прикамью обладает информацией о погибших, но пока не давало минздраву разрешения ее обнародовать.

Прорыв трубы в подвальном помещении дома, где расположен отель, произошел рано утром 20 января. В результате инцидента погибло пять человек, еще трое получили сильные ожоги и были госпитализированы в ожоговый центр городской больницы им Гринберга.

По информации МЧС, отель расположен в цокольном этаже здания. В момент происшествия в гостинице находилось 9 человек, включая администратора «Карамели». Источник агентства в министерстве сообщил, что отель работал легально, но из-за многочисленных нарушений его собирались закрыть до конца февраля 2020 года.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Расследование дела передано в центральный аппарат СКР.