19 января 2020

Духовник патриарха одобрил постройку суперхрама под Екатеринбургом. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Это будет один из самых больших соборов в странеФото: авторы проекта

Строительство «суперхрама» в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом начнется в 2020 году. Проект одобрил схиархимандрит Илий, считающийся духовником патриарха Кирилла.

«Да Благословит Господь наш Иисус Христос со Пречистою Божией Матерью воздвигнуть Собор-Храм в честь Софии Премудрости Божьей 1704 2019 г.» — написал схиархимандрит Илий на эскизе храма.

Согласно чертежам, трехуровневый собор площадью 17,4 тысячи м2 сможет вмещать 37 тысяч прихожан. Высота центрального креста будет 77 метров. Расположится храм за жилым корпусом и колокольней (примерно там, где ранее находилась старая трапезная монастыря).

Строительство собора может начаться уже в ближайшее время. «Фундамент под стилобат будет заложен уже в 2020 года», — сообщила «URA.RU» Жанна Рябцева, член Центрального штаба и руководитель регионального исполкома Общенародного фронта в Свердловской области.

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Духовник Поклонской и многих уральских VIP спел «Выпьем за Сталина» и предрек апокалипсис. ВИДЕО

Имена инвесторов строительства пока не раскрываются. «Это будет народная стройка!» — заявила «URA.RU» Жанна Рябцева.

Среднеуральский женский монастырь — поистине культовое место: его создал и возглавляет схигумен отец Сергий (Романов), начинавший строить монастырь Ганина Яма и являющийся духовником многих известных VIP. Так, его духовным чадом называет себя знаменитый хоккеист-уралец Павел Дацюк, чья золотая олимпийская медаль хранится в одном из храмов монастыря.

Ранее отца Сергея называли духовником Натальи Поклонской, однако в СМИ была информация, что они разорвали отношения. Отец Сергей известен на всю Россию своими обрядами по изгнанию бесов. В одно из последних проповедей он вместе с монахинями спел «Выпьем за Сталина», предрек в стране апокалипсис и заявил, что антихрист придет под маской президента.

Собор расположится на территории монастыря за большой колокольней
Фото: авторы проекта
Проект благословил духовник патриарха Кирилла — схиархимандрит Илий
Фото: авторы проекта

Высота центрального креста будет 77 метров, вместимость храма — 37 тысяч человек
Фото: авторы проекта

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© Служба новостей «URA.RU»
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