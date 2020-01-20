Это будет один из самых больших соборов в стране Фото: авторы проекта

Строительство «суперхрама» в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом начнется в 2020 году. Проект одобрил схиархимандрит Илий, считающийся духовником патриарха Кирилла.

«Да Благословит Господь наш Иисус Христос со Пречистою Божией Матерью воздвигнуть Собор-Храм в честь Софии Премудрости Божьей 1704 2019 г.» — написал схиархимандрит Илий на эскизе храма.

Согласно чертежам, трехуровневый собор площадью 17,4 тысячи м2 сможет вмещать 37 тысяч прихожан. Высота центрального креста будет 77 метров. Расположится храм за жилым корпусом и колокольней (примерно там, где ранее находилась старая трапезная монастыря).

Строительство собора может начаться уже в ближайшее время. «Фундамент под стилобат будет заложен уже в 2020 года», — сообщила «URA.RU» Жанна Рябцева, член Центрального штаба и руководитель регионального исполкома Общенародного фронта в Свердловской области.

Имена инвесторов строительства пока не раскрываются. «Это будет народная стройка!» — заявила «URA.RU» Жанна Рябцева.

Среднеуральский женский монастырь — поистине культовое место: его создал и возглавляет схигумен отец Сергий (Романов), начинавший строить монастырь Ганина Яма и являющийся духовником многих известных VIP. Так, его духовным чадом называет себя знаменитый хоккеист-уралец Павел Дацюк, чья золотая олимпийская медаль хранится в одном из храмов монастыря.

Ранее отца Сергея называли духовником Натальи Поклонской, однако в СМИ была информация, что они разорвали отношения. Отец Сергей известен на всю Россию своими обрядами по изгнанию бесов. В одно из последних проповедей он вместе с монахинями спел «Выпьем за Сталина», предрек в стране апокалипсис и заявил, что антихрист придет под маской президента.

Собор расположится на территории монастыря за большой колокольней Фото: авторы проекта

Проект благословил духовник патриарха Кирилла — схиархимандрит Илий Фото: авторы проекта