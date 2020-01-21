В Гидрометцентре объяснили аномальное тепло в России

В Гидрометцентре России объяснили причины аномального тепла на территории России. Аномально высокая для зимы температура связана с приходом теплого ветра с Атлантики, считают синоптики.
Удивление специалистов вызывает то, что этой зимой процесс прохода атлантического ветра затянулся. «Это совершенно необычная ситуация, сплошные антициклоны, которые перемещают воздушные массы из Атлантики. Иногда такое бывает, а тут постоянно, начиная с декабря, в первой половине января, и конца-края этому не видно», — цитирует РИА «Новости» и. о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Отклонения от погодной нормы в некоторых регионах России доходят до 20 градусов. По словам Вильфанда, происходит это из-за перемещения атлантического воздуха по России вплоть до Сибири, где воздух охлаждается, но все равно остается теплым.
По прогнозам метеорологов, температура последнего месяца зимы, февраля, будет близка к норме — в некоторых регионах России столбик термометра будет опускаться до -25 градусов, пишет «Утро.ру».