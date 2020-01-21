20 января 2020

На Урале на пешеходном переходе автомобиль сбил двух школьниц. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель «Газели» имеет 20-летний стаж управления транспортомФото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель «Газели» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух 13-летних девочек. На видеозаписи, размещенной в Сети, видно, что водитель даже не пытался тормозить.

«Водитель автомобиля ГАЗ-2752, мужчина 1954 года рождения, следуя по Черноисточинскому шоссе, допустил наезд на двух 13-летних девочек — пешеходов, переходивших проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили «URA.RU» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Девочки остались живы, но получили травмы. У одной девочки подозревают сотрясение головного мозга, у второй — ушибы грудной клетки и поясничного отдела позвоночника и также подозрение на сотрясение головного мозга.

66-летний водитель имеет стаж управления машиной 20 лет, освидетельствование показало, что он трезв. Мужчина утверждает, что не заметил девочек.

«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Во избежание дорожно-транспортных происшествий ГИБДД настоятельно рекомендует водителям при подъезде к пешеходному переходу заранее снижать скорость, смотреть по сторонам, чтобы вовремя заметить пешеходов, намеревающихся переходить дорогу», — добавили в УГИБДД по Свердловской области.

Шофер не увидел девочек на пустой дороге в светлое время суток
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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