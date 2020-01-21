Курганское аварийное общежитие перетянуто стяжками, чтобы не упала стена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области из аварийного жилья в новые квартиры в 2019 году должны были переехать 340 человек. Однако из-за медлительности чиновников большинство зауральцев остались без жилья. Информацию об освоении средств на переселение граждан «URA.RU» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В 2019 году в рамках финансирования программы переселения граждан из ветхого жилья в Курганскую область из Фонда содействия реформированию ЖКХ поступило 170,5 млн рублей, из которых освоено 78,8 млн рублей», — говорится в ответе на редакционный запрос. Остаток средств (91,7 млн рублей) находится на счете департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, добавили в прокуратуре.

По данным сайта Фонда содействия реформированию ЖКХ, на 1 декабря 2019 года в Курганской области новое жилье вместо аварийного получили 50 человек. Всего этапом прошлого года предусмотрено, что переехать должны 340 человек.

По какой причине больше половины средств оказались не освоенными, соответствующий запрос «URA.RU» направило 28 декабря в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Ответа на редакционный запрос до сих пор не последовало.

Ранее «URA.RU» писало, что курганские власти не смогли освоить все средства, предназначенные для обеспечения жилье детей-сирот. Причина в недостаточном количестве на рынке недвижимости благоустроенных жилых помещений.