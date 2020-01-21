20 января 2020
19 января 2020
18 января 2020

В Зауралье заявили об острой нехватке врачей и медсестер

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, пост медсестры, медсестра, приемный покой, пост, коридор больницы, врачи, картотека, врач, больница, мед работник
Врачебные специальности теряют престиж, но медики не виноваты (архивное фото)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Профессия врача оказалась самой востребованной в Кургане и Шадринске. В зауральских городах, где в том числе проходит оптимизация больниц, размещено 333 соответствующие вакансии. Об этом сообщается в докладах муниципальных властей.

«Это вакансии, предоставленные работодателем по разным направлениям специальностей. Они объединены в рубрику „Врачи“», — объяснили «URA.RU» в Центре занятости населения Кургана. На 1 января в Кургане требовалось 237 врачей и 122 фельдшера с медсестрами, в Шадринске — 96 врачей и 29 медсестер. Такие цифры в докладах представили Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана и администрация Шадринска.

«Сейчас врачебные специальности теряют престиж. Люди стали больше жаловаться на медработников, но врач не виноват. При норме 25 человек, к нему приходят на прием 40 пациентов. У врача добавилась работа с документами. Приходится работать на несколько ставок. О каком качестве тут может идти речь?» — рассказал региональный представитель «Альянса врачей» в Зауралье Дмитрий Звягинцев.

В прошлом году в Курганской области требовалось более 500 врачей и медсестер. Обеспеченность врачами в регионе была в полтора раза ниже, чем в среднем по России и в УрФО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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