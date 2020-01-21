Кремль анонсировал обсуждение сути поправок в Конституцию

Обсуждение сути поправок в Конституцию РФ еще предстоит. Об этом во время конференц-колла заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин дополнительно объяснить смысл поправок в документ.
«Об этом говорится, что, безусловно, это все будет сопровождаться массированным обсуждением, собственно, сути предлагаемых поправок», — пояснил он. Песков добавил, что обсуждение и информационная кампания «еще предстоят».
Внести правки в главный документ РФ Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию. Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений. В нее вошли 75 человек. Сопредседателями рабочей группы назначены сенатор Андрей Клишас, а также председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, уральский юрист Павел Крашенинников.