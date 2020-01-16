Конституцию РФ доверили изменить уральцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе. которая должна будет подготовить поправки в Конституцию Российской Федерации. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

В тексте распоряжения названы фамилии тех, кто войдет в состав рабочей группы. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, то есть с 15 января.

Сопредседателями рабочей группы назначены сенатор Андрей Клишас, а также председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, уральский юрист Павел Крашенинников.

В списке тех, кто будет готовить предложения об изменениях в главному документе страны значатся знаменитые врачи, артисты, волонтеры, спортсмены, политики. Так, в рабочую группу вошли врачи Лео Бокерия и Леонид Рошаль, актер Владимир Машков, глава «Союз театральных деятелей» Александр Калядин, пианист Денис Мацуев, писатель Захар Прилепин, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Из известных политиков в состав совета вошли сенатор от Пермского края Алексей Пушков, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Ярослав Нилов.

Среди участников совета немало уральцев: председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ректор Тюменского государственного университета Владимир Фальков, челябинский депутат Госдумы Валерий Гартунг и другие.

Ранее президент заявил, что в Конституцию России нужно внести несколько поправок: кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет, предоставить парламенту право утверждать председателя правительства, в также один президент не может править больше двух сроков.