Уральские губернаторы тайно уезжают в Москву

Официальные представители губернаторов не комментируют причины поездок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернаторы УрФО зачастили в Москву на фоне отставки правительства РФ. В графиках глав регионов поездки обычно не отражены, а окружение не всегда в курсе планов руководителей.

Одним из первых в Москву 20 января отправился губернатор Пермского края Максим Решетников, который может занять место в новом составе правительства страны. Во вторник он уже вернулся в регион: в середине недели у него запланировано заседание краевого правительства по нацпроекту «Здравоохранение».

В Москве 21 января работает глава Свердловской области Евгений Куйвашев. В департаменте информационной политики затруднились назвать причины поездки. Источник в резиденции губернатора уточнил, что визит связан, в том числе, с уточнением контрагентов по подготовке Универсиады (в состав оргкомитета входит ряд членов федерального парламента).

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также во вторник вылетел в Москву, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства. «Он участвует в мероприятии по линии МИД, будут главы регионов», — рассказали представители окружного правительства. Собеседники агентства пояснили, что никакой информации о рабочих встречах губернатора с главой правительства РФ у них нет.

Находится ли губернатор Тюменской области Александр Моор в Москве — в региональном правительстве сообщать не стали. «Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Но завтра у Александра Викторовича важное мероприятие в Тюмени», — заявили в пресс-службе регионального правительства. При этом сообщить информацию о мероприятии отказались, сославшись на то, что еще не принято решение о приглашении на него прессы.

Главы Челябинской (Алексей Текслер) и Курганской (Вадим Шумков) областей, а также ХМАО-Югры (Наталья Комарова) работают в своих регионах.