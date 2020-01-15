У пермского губернатора появились шансы для переезда в Москву

Губернатор Пермского края Максим Решетников может занять место в новом составе правительства страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России

После отставки правительства России у губернатора Пермского края Максима Решетникова выросли шансы на переезд в Москву. Об этом «URA.RU» заявил политолог Илья Гращенков. Он пояснил, что новый премьер-министр страны будет формировать свою команду, в которую может попасть глава Прикамья.

«Если премьером станет [мэр Москвы Сергей] Собянин, он начнет собирать вокруг себя новую команду министров и департаментов. Решетников, как один из ключевых членов его команды, безусловно, может получить пост. Если же премьер-министром станет кто-то другой, например [председатель Счетной палаты России] Алексей Кудрин, то шансы на переезд в Москву у него сохраняются», — считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Собеседник «URA.RU», близкий к краевой администрации, пояснил, что шанс на попадание в федеральное правительство у Решетникова есть благодаря проведенной им муниципальной реформе и хорошим результатам «Единой России» на муниципальных выборах. «В 2018 году, когда формировалось правительство России, у технократа Решетникова практически не было шансов стать министром. Он проработал всего год и не имел никаких результатов», — уточняет он.

15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию премьер-министр страны Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России. Путин предложил Медведеву стать заместителем председателя Совета Безопасности России.