Доверчивая югорчанка купилась на шантаж аферистов Фото: depositphotos.com

Жительница Нефтеюганска заплатила лже-экстрасенсам полтора миллиона рублей из-за угроз о наведении порчи. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Женщина нашла в интернете сайт, где якобы какие-то экстрасенсы предлагали свои услуги. Аферисты убедили доверчивую югорчанку в том, что на нее наведена порча. Обряд очистки стоил 485 тысяч рублей. Однако на этом мошенники не успокоились. Они вновь связались с женщиной и начали угрожать, что без проведения повторных сеансов проклятие будет переведено на всех ее родственников. «В общей сложности, в надежде снять порчу и не получить „новую“, жительница Нефтеюганска осуществила четыре перевода на общую сумму полтора миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Сама женщина свой поступок объяснила тем, что очень верит в эзотерику и поэтому пошла на поводу у лже-экстрасенсов. Сотрудники полиции сейчас предпринимают действия для установления мошенников.