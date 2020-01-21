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Лжеэкстрасенсы угрозами выбили из югорчанки полтора миллиона рублей. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, фокусник, магия, волшебство, магический шар
Доверчивая югорчанка купилась на шантаж аферистовФото: depositphotos.com

Жительница Нефтеюганска заплатила лже-экстрасенсам полтора миллиона рублей из-за угроз о наведении порчи. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Женщина нашла в интернете сайт, где якобы какие-то экстрасенсы предлагали свои услуги. Аферисты убедили доверчивую югорчанку в том, что на нее наведена порча. Обряд очистки стоил 485 тысяч рублей. Однако на этом мошенники не успокоились. Они вновь связались с женщиной и начали угрожать, что без проведения повторных сеансов проклятие будет переведено на всех ее родственников. «В общей сложности, в надежде снять порчу и не получить „новую“, жительница Нефтеюганска осуществила четыре перевода на общую сумму полтора миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Сама женщина свой поступок объяснила тем, что очень верит в эзотерику и поэтому пошла на поводу у лже-экстрасенсов. Сотрудники полиции сейчас предпринимают действия для установления мошенников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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