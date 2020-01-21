В Зауралье нагрянули с обысками к высокопоставленному полицейскому

Факт обысков подтвердили в Следственном комитете Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

У начальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» (Курганская область) Ильгиза Якупова прошли обыски. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в следственном управлении СК России по региону.

«Да, обыски действительно проводились», — сообщили в ведомстве. Получить другие официальные комментарии о том, чем вызван интерес силовиков к высокопоставленному полицейскому, не удалось.

По данным источников «URA.RU», близких к силовым структурам, обыски у Якупова проводились 20 января. «По Якупову работали сотрудники собственной безопасности», — отметил один из инсайдеров. По его данным, претензии силовиков к Якупову, скорее всего, не связаны с уголовными делами в отношении бывшего мэра города Щучье Владимира Тамахина, которому в конце прошлой недели предъявили обвинения в хищениях и мошенничестве в особо крупном размере.