20 января 2020
19 января 2020
18 января 2020

В Зауралье нагрянули с обысками к высокопоставленному полицейскому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
Факт обысков подтвердили в Следственном комитетеФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

У начальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» (Курганская область) Ильгиза Якупова прошли обыски. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в следственном управлении СК России по региону.

«Да, обыски действительно проводились», — сообщили в ведомстве. Получить другие официальные комментарии о том, чем вызван интерес силовиков к высокопоставленному полицейскому, не удалось.

По данным источников «URA.RU», близких к силовым структурам, обыски у Якупова проводились 20 января. «По Якупову работали сотрудники собственной безопасности», — отметил один из инсайдеров. По его данным, претензии силовиков к Якупову, скорее всего, не связаны с уголовными делами в отношении бывшего мэра города Щучье Владимира Тамахина, которому в конце прошлой недели предъявили обвинения в хищениях и мошенничестве в особо крупном размере.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...