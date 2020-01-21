В Челябинской области резко ухудшится погода

На Южный Урал вернутся метели и аномальное тепло
В Челябинской области в ночь с 21 на 22 января ожидается сильный снег, метели и гололедица. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерстве дорожного строительства и транспорта.
«Метеорологи прогнозируют на крайнем западе области сильный снег. В отдельных районах ожидается порывистый ветер, метели и гололедица», — пояснили в пресс-службе ведомства.
По данным челябинского ЦГМС, скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. При этом кратковременное похолодание в среду вновь сменится повышенными дневными температурами — до нуля градусов.