20 января 2020
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В Челябинской области резко ухудшится погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Зима. Погода. Климат. Челябинск, снег, зима, климат, мороз, снегопад, погода, холод
На Южный Урал вернутся метели и аномальное теплоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ночь с 21 на 22 января ожидается сильный снег, метели и гололедица. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерстве дорожного строительства и транспорта.

«Метеорологи прогнозируют на крайнем западе области сильный снег. В отдельных районах ожидается порывистый ветер, метели и гололедица», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным челябинского ЦГМС, скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. При этом кратковременное похолодание в среду вновь сменится повышенными дневными температурами — до нуля градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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