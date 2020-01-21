На Урале ребенок попал в больницу, скатившись с горки

Девочка неудачно скатилась с горки
Несчастный случай при катании с горки произошел в Нижней Салде (Свердловская область). 9-летняя девочка при этом получила перелом ноги.
«Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием 9-летнего ребенка при катании на тюбинге с горы», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
По предварительным данным, скатившись с горы со склона у Первой речки, девочка врезалась в дерево и сломала ногу. Прокуратура района выясняет обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних.