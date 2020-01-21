20 января 2020

На Урале ребенок попал в больницу, скатившись с горки

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка неудачно скатилась с горкиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несчастный случай при катании с горки произошел в Нижней Салде (Свердловская область). 9-летняя девочка при этом получила перелом ноги.

«Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием 9-летнего ребенка при катании на тюбинге с горы», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По предварительным данным, скатившись с горы со склона у Первой речки, девочка врезалась в дерево и сломала ногу. Прокуратура района выясняет обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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