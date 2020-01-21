В Новосибирске уволили полицейского, который заливал виски в служебную машину

На видеоролике мужчина наполнял бачок для омывающей жидкости дорогим алкоголем
В Новосибирске уволили сотрудника ДПС, который заливал в служебную машину виски вместо омывающей жидкости и в комментариях на распространившемся в соцсетях видео говорил, что может себе это позволить. Полицейский лишился должности после проведенной внутренней проверки.
«Сотрудник уволен <…> за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сообщили РИА «Новости» представители областного главка.
Ранее в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором люди в полицейской форме достают из машины бутылку дорогого виски, после чего один из них выливает ее содержимое в бачок для омывающей жидкости. «Могу себе позволить», — прокомментировал свои действия мужчина.