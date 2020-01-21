В Новосибирске уволили полицейского, который заливал виски в служебную машину

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Разное. Курган, автомобиль дпс, проверка автомобиля, сотрудник дпс, дпс
На видеоролике мужчина наполнял бачок для омывающей жидкости дорогим алкоголемФото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Новосибирске уволили сотрудника ДПС, который заливал в служебную машину виски вместо омывающей жидкости и в комментариях на распространившемся в соцсетях видео говорил, что может себе это позволить. Полицейский лишился должности после проведенной внутренней проверки.

«Сотрудник уволен <…> за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сообщили РИА «Новости» представители областного главка.

Ранее в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором люди в полицейской форме достают из машины бутылку дорогого виски, после чего один из них выливает ее содержимое в бачок для омывающей жидкости. «Могу себе позволить», — прокомментировал свои действия мужчина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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