В Свердловской области пройдет голосование по сносу памятника Ленину

В Ревде в Свердловской области пройдет голосование, посвященное демонтажу памятника Владимиру Ленину, который установлен на площади Победы. О достигнутых договоренностях с муниципальными властями на своей странице в Facebook рассказал секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев.
«Только что закончилась встреча с главой Ревды Ириной Тейшевой. В присутствии СМИ мы пришли к соглашению о том, что 1 февраля в Ревде пройдет опрос, который поставит точку в истории с демонтажом памятника Владимиру Ленину с площади Победы», — написал Ивачев.
По словам коммуниста, голосование пройдет очно на 16 избирательных участках, в нем смогут принять участие только жители Ревды. Участникам будет предложено проголосовать за одно из двух мест для памятника: Площадь Победы (где и находится сейчас фигура Ленина) или сквер на улице Ленина.
Власти Ревды уже больше года вынашивают планы по демонтажу памятника. Администрация хочет реконструировать Площадь Победы и построить фонтан на месте каменной конструкции. Однако коммунисты неоднократно проводили митинги против изменений.
В Свердловской области уже есть опыт проведения общегородского голосования для разрешения резонансного спора. В 2019 году в Екатеринбурге таким образом удалось выбрать новое место для строительства Храма Святой Екатерины.