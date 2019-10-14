Избирком завершил подсчет голосов и озвучил итоги опроса
новость из сюжетаБитва за храм Святой Екатерины
Избирательная комиссия Екатеринбурга завершила работу с бюллетенями общегородского опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины.
Большинство участников опроса (57,66%) отдали голоса за строительство на площадке бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, сообщает источник «URA.RU». Территория за Макаровским мостом набрала 39,49%. Недействительными признаны 2,85% бюллетеней.
Всего в опросе, который прошел 13 октября, приняли участие 97,5 тысячи екатеринбуржцев. Явка составила 8,98%. Голосование продолжалось с 8 до 20 часов на 51 опросном пункте.