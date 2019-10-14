13 октября 2019
12 октября 2019

В Екатеринбурге посчитали все голоса на опросе по месту для храма Екатерины. РЕЗУЛЬТАТЫ

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт бюллетеней опроса по храму Святой Екатерины. Екатеринбург
Избирком завершил подсчет голосов и озвучил итоги опросаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Избирательная комиссия Екатеринбурга завершила работу с бюллетенями общегородского опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины.

Большинство участников опроса (57,66%) отдали голоса за строительство на площадке бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, сообщает источник «URA.RU». Территория за Макаровским мостом набрала 39,49%. Недействительными признаны 2,85% бюллетеней.

Всего в опросе, который прошел 13 октября, приняли участие 97,5 тысячи екатеринбуржцев. Явка составила 8,98%. Голосование продолжалось с 8 до 20 часов на 51 опросном пункте.

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