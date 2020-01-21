Источник: первый зам Куйвашева распускает слухи о переезде в Пермь

Алексей Орлов ответил «URA.RU», что не собирается покидать Свердловскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов в кулуарных разговорах с другими уральскими чиновниками прогнозирует свой скорый переезд в Пермь на фоне проходящей реформы российской власти, рассказали «URA.RU» источники. По словам инсайдеров, Орлов убеждает своих собеседников, что станет новым губернатором Пермского края после того, как действующий глава региона Максим Решетников перейдет в российское правительство.

«Алексей Валерьевич — один из самых ценных заместителей свердловского губернатора Евгения Куйвашева, но сложно сказать, насколько велики его шансы на новую должность. Возможно, он просто прибавляет себе значимости», — сказал источник «URA.RU» в свердловской власти.

Алексей Орлов ответил «URA.RU», что никаких предложений о смене работы не получал и не ведет об этом никаких разговоров. «С 27 января, по выходу из отпуска, рабочий график сформирован исключительно на решение задач по дальнейшему развитию Свердловской области в составе команды губернатора», — сказал «URA.RU» Орлов.

15 января президент России Владимир Путин дал послание Федеральному собранию, сразу после мероприятия экс-премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. На место Медведева был назначен бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Ожидается, что 21 января он предложит главе государства новый состав кабмина. В телеграм-каналах появилась информация, что в команду Мишустина может попасть глава Пермского края Максим Решетников, однако эксперты назвали такие сообщения «спекуляцией».

Слухи о том, что Алексей Орлов может сменить работу, появлялись уже неоднократно. В сентябре 2019 года ожидалось, что первый вице-губернатор Свердловской области возглавит ХМАО или попадет в структуры Ростеха, но прогноз пока не сбылся.