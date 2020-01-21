Слухам о переезде губернатора Решетникова в Москву нашлось объяснение

Разговоры о переходе Максима Решетникова в Москву возникали ежегодно с момента его назначения на пост губернатора Прикамья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Появившаяся в пермских телеграмм-каналах информация о переходе губернатора Пермского края Максима Решетникова в российское правительство не более, чем спекуляция. Такое мнение высказал «URA.RU» директор коммуникационного агентства Magic, inc Платон Маматов.

Изначально информацию о возможном переезде Решетникова сообщил telegram-канал «Лбов». Затем ее подхватили «СоленыУши», «Мизантроп», «Администрация терминатора» и ряд федеральных СМИ. «Это либо „вброс“ от губернаторских [структур] в попытке сформировать реальность под пожелания заказчика. Или просто очередная спекуляция на горячей теме», — считает Маматов, указывая, что вторая версия наиболее вероятна.

Политический трансфер telegram-каналы предрекали Решетникову ранее. Его отправляли в команду мэра Сергея Собянина, с которым глава Прикамья работал в правительстве Москвы (осенью 2009 года Решетников назначен главой Департамента госуправления, регионального развития и местного самоуправления аппарата правительства РФ, которым руководил Собянин. Политтехнолог Алексей Чусовитин считает, что Решетников не оставляет надежды перебраться в Москву.

«Переговоры о возможном [переходе в правительство РФ], может, и ведутся, но их формат такой: Решетников доделывает свои до 2022 года дела, а затем возвращается. Я не верю, что администрация президента согласиться сейчас его отпускать и устраивать турбулентность с выборами, новыми ожиданиями, неоконченными проектами. Это просто истерика и хайп в telegram-каналах», — сказал Чусовитин.

Политолог Всеволод Бедерсон полагает, что ситуация в регионе является важным, но не решающим фактором для перехода в правительство. «В нынешних условиях лояльность и преданность — более значимые условия в получении должности, чем профессионализм или качество работы», — пояснил собеседник агентства.

За три года на посту губернатора Решетнику так и не удалось показать каких-то значимых достижений. Зато вокруг губернатора сформировался негативный фон, связанный с большим количеством скандалов: ликвидация завода им Шпагина, уголовное дело вокруг строительства зоопарка, война с НТО, отмечает политолог Антон Любич.

«Прорыв теплотрассы и гибель людей [в хостеле], это и политическая „авария“ для Решетникова. Стратегически значимый вопрос — обеспечение жизни людей безопасной инфраструктурой, ее ремонт — не решается годами, а управляющие компании продолжают работать. В этом, безусловно, „заслуга“ и власти. В Москве это прекрасно понимают », — сказал Любич.

20 января глава Прикамья срочно вылетел в Москву. По словам пресс-секретаря губернатора Дарьи Левченко, губернатор уже вернулся в Пермь и продолжает решать рабочие вопросы.