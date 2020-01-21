Ставку экс-силовика, ушедшего на работу к мэру Челябинска, ликвидируют

Искать замену чиновнику не сочли нужным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После перехода замглавы Курчатовского района Челябинска Олега Лопатина в мэрию областного центра его должность будет сокращена. Об этом сообщили «URA.RU» в Курчатовском совете депутатов.

«Вопрос о пересмотре структуры администрации района внесен в повестку заседания депутатов. Предполагается, что обязанности Лопатина будут распределены между другими заместителями», — пояснили «URA.RU» в совете.

В администрации района Лопатин, 25 лет проработавший в органах МВД, курировал вопросы взаимодействия с правоохранительными органами и МЧС. Уйдя в отставку в отставку с поста начальника Металлургического райотдела в 2011 году, работал в юридической фирме и входил в руководство движения «Соцгород», основанного депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Когда в 2016 году тот стал федеральным парламентарием, Лопатину достался его мандат в Металлургическом райсовете.

Для дальнейшего трудоустройства в администрации глава Курчатовского района Сергей Антипов в октябре 2018 года согласовал дополнительную — четвертую — ставку заместителя, которую теперь предполагается упразднить. Сам Лопатин 20 января был назначен начальником управления делами мэрии Челябинска. Этот пост освободился, когда уволился прежний руководитель Игорь Виноградов, приехавший в Челябинск из Магнитогорска соратник арестованного экс-мэра Евгения Тефтелева.