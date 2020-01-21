Поправки в Конституцию будут вносить на основе пожеланий россиян

Россияне примут участие в голосовании за принятие поправок в Конституцию РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Изменение конституции РФ в 2020 году

Поправки в Конституцию РФ будут вносить на основе пожеланий жителей страны. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны, сенатор Андрей Клишас.

«Конституция — это основной закон, и главное, что мы должны выяснить — в чем состоит общественный запрос людей на изменение текста Конституции», — отметил Клишас в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. Он также уточнил, что предстоящее всероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию РФ пройдет по аналогии с президентскими выборами 2018 года.

Ранее такое же мнение «URA.RU» высказала сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. По ее словам, всероссийское голосование по правкам в Конституцию можно провести с одним вопросом — «за» или «против».

На данный момент рабочая группа запланировала ряд встреч в регионах с целью разъяснения сути поправок и сбора предложений граждан. По предложению секретаря Общественной палаты России, заслуженного юриста России Лидии Михеевой, для проведения голосования можно привлечь специалистов Центральной избирательной комиссии.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести поправки в Конституцию РФ.