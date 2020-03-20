У чиновников в мэрии Сургута появился официальный повод не ходить на работу

Правда для этого нужно прийти на работу с температурой Фото: пресс-служба мэрии Сургута

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У всех посетителей и сотрудников администрации Сургута (ХМАО) с сегодняшнего дня измеряют температуру. Чиновников, у кого она будет выше 37 градусов, отправят домой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Если чиновник болен — пойдет на больничный. Посетителей не пустят. Это делается в качестве профилактики ОРВИ и коронавируса», — добавили в ведомстве.

Одним из первых температуру измерили главе Сургута Вадиму Шувалову. Прибор показал норму — 36,6. Тестирование не выявило больных среди сотрудников администрации и посетителей.

Ранее URA.RU писало, что власти Югры ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. В числе прочего, рекомендовано организовать медицинское наблюдение за состоянием здоровья сотрудников предприятий любых форм собственности и воздержаться от командировок за пределы Югры.