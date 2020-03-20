Сотрудники «Курганмашзавода» опоздали на работу из-за профилактики коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за многометровых очередей на проходных «Курганмашзавода» сотни горожан опоздали на работу. У всех сотрудников на входе проверяли температуру тела. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Работникам проверяют температуру при входе на работу. Вчера задержали одного с высокой температурой и отправили на домашний карантин», — подписал фото автор поста Игорь Воронков.

В комментариях курганцы высказали опасения, что теперь им засчитают задержку на работе. «Электронная проходная опоздания не прощает», — написала Светик Степанова.

В официальной группе КМЗ во «ВКонтакте» подтвердили, что очереди образовались в связи с замерами температуры, но наказывать пока никого не будут. «Опоздание на сегодняшний день никому не поставят, так как предприятие не ожидало таких пробок на проходных. С понедельника кто опоздал — тот опоздал, приходите на работу раньше», — написано в группе.

Горожане в пабликах пишут, что температуру сотрудникам замеряют не только на КМЗ. Это делают почти на всех заводах. Председатель совета директоров «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов подтвердил, что на предприятии введены профилактические меры против распространения коронавируса. «Закуплены тепловизоры, дезинфицирующие средства. Минимизированы перемещения сотрудников по цехам. Взаимодействие конструкторов с другими сотрудниками переведено в электронную форму», — пояснил Муратов.

В России на 20 марта зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заразившихся выявлено в Москве (98), Московской области (17), Санкт-Петербурге (10) и Свердловской области (7). В Курганской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.