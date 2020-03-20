Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Коронавирус и падение цен на нефть стали «совершенным штормом» для российской экономики, считает первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Но при этом он отметил, что российская финансовая система готова к кризису лучше, чем в предыдущие годы.
«Предугадать совершенный шторм или „черного лебедя“ на рынках очень тяжело», — рассказал в интервью РБК первый зампред ВТБ. Он отметил, что по рынку нефти был совершен двойной удар — шок со стороны спроса из-за ситуации с коронавирусом и шок со стороны предложения из-за срыва сделки ОПЕК+.
В связи с обвалом нефтяных цен последует краткосрочное, но значительное снижение бюджетных поступлений, а также снижение прибыли российских компаний, уверен Соловьев. Однако он напомнил, что накопленные Минфином сверхдоходы по состоянию на 1 марта составляют порядка 150 млрд долларов. Этих накоплений, по мнению Соловьева, России хватит на шесть-десять лет. «Это на мою бытность четвертый большой шторм на финансовых рынках, но сейчас российская система сильнее, чем еще десять лет назад», — сказал зампред ВТБ.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет России в 2020 году при текущих ценах на нефть будет дефицитным. Российское правительство и Центробанк разработали пакет мер для поддержки экономики страны в условиях пандемии коронавируса. Тем временем из-за ситуации с коронавирусом и ценами на нефть российские банки потеряют 20-25% прибыли.