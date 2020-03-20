В челябинском следственном изоляторе нашли труп

В челябинском СИЗО-1 обнаружили труп мужчины Фото: Анна Майорова © URA.RU

В камере челябинского следственного изолятора №1 обнаружили мертвого мужчину. Основной версией рассматривается самоубийство, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

«19 марта в камере СИЗО-1 без признаков жизни обнаружен мужчина 1987 года рождения. По предварительным данным, он совершил суицид. Проводятся служебная и доследственная проверки», — сказали в пресс-службе ведомства.

В ГУ ФСИН добавили, что погибшего задержали в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков в особо крупном размере).