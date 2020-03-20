В Зауралье объяснили, как благоустройство набережной подешевело на 30%

Стоимость благоустройства набережной в Шадринске снизилась с 77 до 53 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Стоимость благоустройства набережной по улице Кондюрина в городе Шадринске Курганской области пришлось уменьшить почти на 30% из-за ошибки в расчетах при разработке проекта. Об этом URA.RU сообщили в компании «Благострой» (Екатеринбург), выигравшей аукцион на производство работ.

«В закупочной документации оказалась арифметическая ошибка на 24 млн рублей. Тендер объявлен на 77 млн рублей, а заключен контракт на 53 млн», — заявила гендиректор компании Марина Кузнецова. Она пояснила, что сметчики «ошиблись» в требуемом количестве щебня. Также в компании рассказали, что комитет по строительству Шадринска по условиям контракта должен оплатить аванс в 30% цены контракта, но не делает это, ссылаясь на отсутствие лимитов.

Проект контракта на портале госзакупок действительно предусматривает аванс в 30%, который должны выплатить в течение 15 дней после подписания контракта. Контракт с «Благостроем» заключен 21 января.

Дополнительное соглашение действительно заключено в связи с изменением стоимости работ из-за ошибочного объема материалов, сообщили URA.RU в администрации Шадринска. «В настоящее время работы по благоустройству набережной приостановлены в связи с отсутствием авансового платежа», — добавили в мэрии. В адрес регионального департамента строительства направлено письмо о подтверждении лимитов для финансирования работ.

Компания «Благострой» стала победителем аукциона на благоустройство набережной в Шадринске, предложив наименьшую стоимость работ — 75,2 млн рублей (начальная цена контракта — 77,9 млн рублей). Однако позже подрядчик подписал допсоглашение, согласно которому цена контракта снизилась до 53,6 млн рублей.

В 2019 году «Благострой» ремонтировал дороги на улицах Пичугина и Космонавтов в Кургане, но контракт с ним расторгли. УФАС отказалось включать компанию в реестр недобросовестных поставщиков. В «Благострое» считают, что сроки строительства сорвались из-за недостатков в технической документации и бюрократических препятствий, и сейчас судятся с мэрией Кургана.