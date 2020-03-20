Алексею Орлову исполнилось 53 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские чиновники прекращают масштабно праздновать дни рождения из-за эпидемии коронавируса. Одним из первых отказаться от застолья решил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, которому сегодня исполнилось 53 года.

«Орлова нет на работе: взял день отпуска и с семьей уехал куда-то из города. Проводит время в области или где-то в России, непонятно: на звонки он не отвечает», — рассказал собеседник в правительстве региона.

Алексей Орлов — один из ключевых членов команды губернатора Евгения Куйвашева. Родился в поселке Пенья Тюменской области, служил в МВД, пришел на госслужбу в 2005 году — занял пост первого заместителя главы Тобольска. В Свердловской области чиновник на различных постах в правительстве региона работает с 2012 года.

Алексей Орлов не ответил на звонок URA.RU.