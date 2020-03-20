Дума Екатеринбурга забирает у Высокинского политический ресурс

Александр Косинцев (слева) считается политическим союзником Игоря Володина Фото: Анна Майорова © URA.RU

На рассмотрение думы Екатеринбурга внесен проект изменений в действующее положение о городской Общественной палате. Документ, в частности, предполагает, что за организационно-методическое обеспечение деятельности Общественной палаты будет отвечать не администрация города, а дума. Другое нововведение позволит исключить из совещательного органа лояльных администрации и мэру Александру Высокинскому общественников.

«Полномочия члена Общественной палаты могут быть прекращены досрочно <…> в случае систематического (более трех раз в течение одного года) уклонения от участия в заседаниях <…> без уважительной причины», — говорится в документе.

По действующему положению об Общественной палате, в нее входят 33 человека. Из них 11 человек назначаются по предложению гордумы Екатеринбурга, 11 человек предлагает мэрия и столько же — сами общественники. При этом в документе не прописана норма, по которой мэрия или гордума могут отозвать членство в палате до истечения срока полномочий созыва.

По словам председателя Общественной палаты (ОП) Александра Косинцева, после вступления нововведений в силу палату покинут как минимум три человека, все они введены в состав ОП по квоте администрации. Их фамилии пока не раскрываются. Кроме того, Косинцев обратил внимание, что состав ОП будет формироваться только из представителей некоммерческих организаций (НКО). «Все это делается, чтобы у людей не возникало чувство, что Общественная палата является ручной у администрации», — объяснил суть поправок Косинцев.

В разговоре с агентством спикер думы Игорь Володин анонсировал дальнейшее расширение полномочий Общественной палаты. «Общественная палата должна стать рабочим институтом. Например, есть смысл сделать так, чтобы все предложения мэрии, вносимые на рассмотрения думы проходили через палату», — сказал он.

Действующий созыв ОП начал работу 28 февраля 2018 года, его председателем был назначен Владимир Разбойников — протеже бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, который долгое время использовал палату в политических интригах. В марте 2019 года Разбойников после конфликта с новым созывом гордумы оставил кресло. В июне место Разбойникова занял зампредседателя областной Общественной палаты Александр Косинцев, которого считают ставленником Володина.