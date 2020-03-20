Представитель президента РФ ответил на просьбу россиян спасти их от коронавируса

В Кремле обратили внимание на коллективное письмо от врачей, актеров, писателей и журналистов, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в конференц-колле с журналистами сообщил представитель российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы обратили внимание [на коллективное письмо]. Уверены, что на это обратят внимание и в штабе [по борьбе с коронавирусом]», — пояснил пресс-секретарь президента. Также он подчеркнул, что все меры принимает именно оперштаб.
Ранее на сайте change.org появилось письмо, которое подписали известные культурные деятели и медики, передает «
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