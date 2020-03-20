Представитель президента РФ ответил на просьбу россиян спасти их от коронавируса

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Путин. Архив, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков пояснил, что все меры по борьбе с коронавирусом принимает оперативный штабФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кремле обратили внимание на коллективное письмо от врачей, актеров, писателей и журналистов, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в конференц-колле с журналистами сообщил представитель российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы обратили внимание [на коллективное письмо]. Уверены, что на это обратят внимание и в штабе [по борьбе с коронавирусом]», — пояснил пресс-секретарь президента. Также он подчеркнул, что все меры принимает именно оперштаб.

Ранее на сайте change.org появилось письмо, которое подписали известные культурные деятели и медики, передает «Царьград». Они требовали принять экстренные меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса в России — к примеру, ввести бесплатную проверку на инфекцию и разрешить использовать иностранные тест-системы. Петицию подписали 9,4 тысячи человек.

Всего в мире, по информации сайта coronavirus-monitor.ru, коронавирусом заразились почти 250 тысяч человек. Больше 10 тысяч скончались, 86 тысяч — пошли на поправку. В России зафиксировано 200 случаев заболевания, девять человек выздоровели, один — скончался.

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