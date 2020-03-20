Таксистам в России грозят массовые увольнения

Российским таксистам грозят увольнения из-за снижения объемов пассажирских перевозок на фоне распространения коронавируса. Некоторые водители уже сейчас уходят сами, не дожидаясь решения руководства, так как работать становится невыгодно.
По данным дептранспорта Москвы, объем поездок в городе за последнее время сократился на 10%. Однако председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов заявил URA.RU, что в действительности спрос на такси упал гораздо существеннее: «В среднем есть заказ на одну машину из пяти-шести на минуту времени. Это очень плохой показатель. Если раньше простаивали две-три машины, то сейчас пять-шесть», — заявил представитель таксистов.
Особенно существенно рынок просел в дешевом сегменте. «Больше 50% водителей в сегментах „эконом“ и „комфорт“ говорят, что у них в разы сократились заказы. А 20% водителей сами прекратили работать, потому что им невыгодно», — рассказал агентству главный редактор портала «Бюро ИКС» Роберт Ян. По его данным, больше всего страдают компании, ориентированные на трансферты от аэропортов до отелей: из-за запрета полетов и падения деловых поездок потребность в них отпала.
Ситуация грозит тем, что водители не смогут зарабатывать и будут вынуждены искать новую работу, либо их уволит работодатель. «Уже активно происходят увольнения. В Москве такси „Фаэтон“ трещит по швам», — отметил Николай Кодолов. «Такси „Фаэтон“ — старейшая компания, но они распродают имущество и увольняют сотрудников. Если государство не окажет поддержки, то все таксопарки просто рухнут. Будет каждый день одна за другой [банкротиться]» — рассказал агентству Андрей Кудинов, председатель профсоюза водителей такси «Возрождение».
В такси «Везёт» URA.RU рассказали, что усматривают серьезные риски в снижении количества поездок. «Мы действительно видим потенциальную проблему уменьшения количества активных перевозчиков, в том числе из-за самостоятельной самоизоляции», — заявила представитель пресс-службы компании Мария Фойхт. В такси «Максим» агентству рассказали, что пока не фиксируют снижения объема поездок. В «Яндекс.Такси» пообещали ответить позже, отметив, что пока ведут соответствующие расчеты. В такси «Фаэтон» лаконично ответили, что у них «все хорошо».
Помочь таксистам уже призвали премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Главе кабмина направили список предложений, которые должны помочь таксопаркам пережить кризис.