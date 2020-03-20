В Москве заменили один памятник Герою СССР, маршалу Георгию Жукову перед Историческим музеем на другой. Новый монумент напоминает предыдущий, однако в нем есть значительные отличия.
«Замена памятника была произведена в преддверии празднования 75-летия Победы, по случаю которого в Москве будет организован грандиозный парад», — передает «Пятый канал». На видео можно рассмотреть главное отличие — новый маршал отдает честь и держит руку у козырька. В старом варианте памятника Жуков привставал на стременах с рукой, устремленной вперед. По данным telegram-канала «ПОСТПРАВДА», также на новом памятнике у маршала три звезды Героя СССР. На прошлом монументе их было четыре.
Георгий Жуков был советским полководцем. Он четыре раза становился Героем СССР. Памятник Жукову, прозванному «Маршалом Победы», сделал скульптор Вячеслав Клыков совместно с архитектором Юрием Григорьевым. Монумент был установлен 8 мая 1995 года в честь празднования 50-летия победы в Великой Отечественной войне.