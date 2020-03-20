Московский врач спрогнозировал сроки победы над коронавирусом

Пандемия коронавируса в России может закончиться летом, но скорее всего это произойдет не раньше осени. Такое мнение высказал главный врач больницы №40 в московской Коммунарке, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, Денис Проценко.
«Родителям, которым я звоню ежедневно, я вполушутку говорю: „Увидимся в сентябре“», — рассказал он в интервью RT. Проценко считает, что ситуация с инфекцией в РФ может протекать по двум сценариям.
Если развитие событий пойдет по пути Китая, то распространение коронавируса пойдет на спад уже в мае—июне. А вот если в России повторится «итальянский взрыв», то эпидемия прекратится только к сентябрю. Врач подчеркнул, что медики еще толком не изучили вирус и не знают все способы его передачи, передает «
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Позже география расширилась. Сейчас в мире инфекцией заражены 253 тысячи человек, 10 тысяч погибли, 86 тысяч смогли вылечиться. В России, по последним данным, 199 человек заражены, 10 смогли выздороветь.
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