22 марта 2020
21 марта 2020
20 марта 2020

Зять челябинского экс-губернатора закрыл ресторан. Теперь там будет столовая. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан быстрого питания «Вилка-ложка». Челябинск, столовая, общепит, кафе, ресторан, вилка ложка
Вместо ресторана «Сова» откроется заведение быстрого питания «Вилка-Ложка»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместо одного из первых премиальных челябинских ресторанов «Сова», собственником которого является Виктор Алистратов, зять покойного экс-губернатора Петра Сумина, в центре города откроется заведение быстрого обслуживания «Вилка-Ложка». Сейчас в помещении ведется ремонт, передает корреспондент URA.RU.

На окнах бывшего ресторана для челябинских VIP «Сова» висят афиши о скором открытии сетевого ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка». В новосибирской компании «Фудмастер», развивающей франшизу «Вилка-Ложка», и ООО «Дизайн-кафе», владеющем помещением ресторана «Сова», не ответили на звонки. Ранее сотрудники челябинского заведения говорили, что после Нового года закрываются навсегда. «Помещение будет сдаваться в субаренду. Здесь откроется новый ресторан», — сказал собеседник.

Ресторан «Сова» был открыт около 20 лет назад и стал одним из первых премиальных заведений общепита в Челябинске. Он расположен в центре города в сотне метров от площади Революции в правительственном здании (само помещение Алистратов выкупил). Рядом расположено несколько бизнес-центров. «Сова» была одним из самых популярных мест у чиновников областного правительства, которые ходили в него на бизнес-ланчи.

После Нового года на помещении ресторана демонтировали привычное челябинцам название
Фото: страница ресторана «Сова» во «ВКонтакте»
Ресторан быстрого питания «Вилка-ложка». Челябинск
Теперь на здании нет вывески
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ресторан быстрого питания «Вилка-ложка». Челябинск
Скоро откроется ресторан быстрого обслуживания
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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