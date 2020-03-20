Как из-за оптовиков цены на гречку поднялись почти в два раза

Представители движения «Сильная Россия» требуют проверить ситуацию с оптовиками, которые с помощью шантажа заставили торговые сети купить у них гречку по завышенной цене. Об этом URA.RU рассказал эксперт движения по контролю качества продуктов питания Николай Мальцев.
По словам Мальцева, торговые сети Рязани из-за повышенного спроса на гречку оказались в тупике. «Магазины оказались перед дилеммой — с одной стороны у них пустые прилавки, с другой стороны оптовики, которые отзывают ранее поданные заявки», — рассказал эксперт. В итоге, по его словам, магазины вынудили купить гречку по завышенным ценам, угрожая тем, что направят ее в Москву, где цена на гречку выше. В итоге стоимость килограмма гречки для покупателей выросла с 60 до 100 рублей. «До этого потребительского ажиотажа сахар стоил 22 рубля, буквально за сутки цена взлетела до 31 рубля», — привел он еще один пример роста цен.
«Прокуратура должна классифицировать это как подрыв общественного порядка — они своими действиями создают ситуацию паники и искусственного дефицита товаров», -подчеркнул Мальцев. По его данным, похожая ситуация складывается и в других регионах. Он заявил, что намерен привлечь внимание прокуратуры к проблеме.